Kanclerz Scholz musiał przejść do schronu, jego delegacja leżała na płycie lotniska

Z powodu ogłoszenia alarmu kanclerz Niemiec, przebywający z wizytą w Tel Awiwie, musiał przejść do schronu - poinformowała agencja dpa. Członkowie jego delegacji musieli położyć się na płycie lotniska - podał portal Times of Israel. W centrum miasta słychać było eksplozje, związane z użyciem systemu obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła.

Syreny alarmu przeciwlotniczego na lotnisku Ben Guriona pod Tel Awiwem rozległy się w chwili, gdy delegacja kanclerza Niemiec Olafa Scholza wsiadała do samolotu, którym miała odlecieć do Egiptu. Wszyscy pasażerowie musieli wyjść z maszyny, a następnie osoby podróżujące z kanclerzem położyły się na ziemi zgodnie z protokołem, podczas gdy Scholz został odwieziony do schronu.