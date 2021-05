Biden rozmawiał z Netanjahu. "Mam nadzieję, że zakończy się to wcześniej, niż przypuszczamy"

Prezydent USA Joe Biden i sekretarz stanu USA Antony Blinken rozmawiali z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Amerykański przywódca wyraził nadzieję, iż konflikt między Izraelczykami i Palestyńczykami wkrótce się zakończy. Sekretarz stanu USA zapewnił izraelskiego szefa rządu o poparciu Waszyngtonu dla prawa Izraela do obrony przed atakami rakietowymi Hamasu. W środę resort dyplomacji Rosji poinformował po rozmowach z Hamasem, że palestyńska organizacja jest gotowa przerwać działania wojenne wobec Izraela na zasadzie wzajemności i przy nacisku międzynarodowym na Izrael.

- Oczekuję i mam nadzieję, że zakończy się to wcześniej niż przypuszczamy, ale Izrael ma prawo się bronić – powiedział Joe Biden w Białym Domu. Prezydent USA nie wyjaśnił powodów swojego optymizmu. Powiedział, że jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego jest w stałym kontakcie ze swoimi odpowiednikami w Izraelu, Egipcie, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, próbując doprowadzić do rozwiązania konfliktu.

"Jerozolima musi być miejscem pokoju"

W oświadczeniu Białego Domu o rozmowach Biden-Netanjahu stwierdzono, że Biden potępił ataki rakietowe Hamasu i innych grup na cele w Izraelu i "wyraził swoje niezachwiane poparcie dla bezpieczeństwa Izraela i uzasadnionego prawa Izraela do obrony siebie i jego mieszkańców, jednocześnie chroniąc cywilów".

"Przekazał również, że Stany Zjednoczone zachęcają do podjęcia działań prowadzących do przywrócenia trwałego pokoju. Podzielił przekonanie, że Jerozolima, miasto tak ważne dla ludzi wierzących z całego świata, musi być miejscem pokoju" - czytamy w oświadczeniu.

"Hamas bezkrytycznie zrzuca rakiety na ludność cywilną, Izraela się broni"

Sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas środowej rozmowy telefonicznej z premierem Netanjahu zapewnił go o poparciu Waszyngtonu dla prawa Izraela do obrony przed atakami rakietowymi Hamasu ze Strefy Gazy - poinformował amerykański Departament Stanu.

"Myślę, że dla Izraela jest to dodatkowa trudność - podejmowanie wysiłków, by zrobić wszystko w jego mocy, aby uniknąć ofiar wśród cywilów, nawet jeśli słusznie reaguje w obronie swojego narodu" - oświadczył sekretarz stanu USA. Biuro Netanjahu podkreśliło, że "premier podziękował Blinkenowi za poparcie USA dla prawa Izraela do samoobrony".