Atak w Jerozolimie. Uzbrojony napastnik zabił siedem osób

Uzbrojony mężczyzna zabił siedem osób i ranił co najmniej dziesięć kolejnych w Jerozolimie - przekazał resort spraw zagranicznych Izraela, który atak określił jako zamach terrorystyczny.

Według pierwszych informacji do ataku doszło w synagodze, lub obok niej, w dzielnicy Newe Ja'akow w Jerozolimie.

Napastnik podjechał samochodem około godz. 20.15 przed budynek synagogi i otworzył ogień do ludzi, którzy brali udział w szabasowych modlitwach w dzień pamięci o Holokauście.

Trzy osoby trafiły do szpitala. Stan kobiety, mającej około 70 lat, jest krytyczny, druga ofiara - mężczyzna w wieku około 20 lat - jest w poważnym stanie. Trzecią ofiarą jest 14-latek, którego stan określono jako umiarkowany.

Na miejsce ataku jest komendant policji w Jerozolimie Doron Turgeman, który wraz z innymi funkcjonariuszami rozpoczął czynności śledcze. Portal "Times of Israel" przekazał, że policjanci poszukują ewentualnych wspólników zamachowca, który otworzył ogień do ludzi znajdujących się przy synagodze.

W kilku miejscach w Strefie Gazy Palestyńczycy z radości wybiegli na ulicę

Żadna radykalna organizacja nie przyznała się do zorganizowania zamachu, ale palestyński Hamas ogłosił, że jest to odpowiedź na czwartkowy atak sil izraelskich na obóz dla uchodźców w Dżeninie na Zachodnim Brzegu Jordanu. Associated Press podaje, że w kilku miejscach w Strefie Gazy ucieszeni zamachem Palestyńczycy wylegli na ulice, a w niektórych miejscowościach na tacach roznoszono słodycze i strzelano w powietrze.