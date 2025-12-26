Pierwsze państwo na świecie uznało Somaliland. Sprzeciw sąsiadów

Somaliland to część Somalii. Nie jest uznawany przez większość państw świata Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Benjamin Netanjahu w piątkowym komunikacie cytowanym przez agencję Reuters przekazał, że Izrael będzie dążył do współpracy z Somalilandem między innymi w zakresie rolnictwa, zdrowia, rozwoju technologicznego i ekonomicznego. Izraelski premier pochwalił przywództwo prezydenta Somalilandu Abdirahmana Mohameda Abdullahiego i zaprosił go do złożenia wizyty w Izraelu.

Izrael uznał państwowość Somalilandu

Premier Izraela powiedział, że deklaracja "została ogłoszona w duchu Porozumień Abrahamowych zawartych z inicjatywy prezydenta Donalda Trumpa".

Jak przypomniał Reuters, Porozumienia Abrahamowe zostały wynegocjowane w trakcie pierwszej kadencji obecnego prezydenta USA w 2020 r. i polegały na zawarciu wzajemnych relacji dyplomatycznych Izraela z Bahrajnem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W dalszych latach do porozumienia dołączyły inne państwa.

Hargejsa - drugie co do wielkości miasto w Somalii, największe miasto nieuznawanego na arenie międzynarodowej Somalilandu Źródło: Shutterstock

Według izraelskiego oświadczenia wspólną deklarację o wzajemnym uznaniu państwowości podpisali Netanjahu, minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar i prezydent Somalilandu. Abdullahi zapowiedział przystąpienie do Porozumień Abrahamowych, co określił krokiem w kierunku regionalnego i światowego pokoju.

W marcu media informowały, że USA i Izrael skontaktowały się między innymi z Somalią i Somalilandem w sprawie przesiedlenia Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Władze separatystycznego regionu Somalii i w Mogadiszu zaprzeczyły tym doniesieniom.

Berbera - miasto nad Zatoką Adeńską w nieuznawanym na arenie międzynarodowej Somalilandzie Źródło: Shutterstock

Potępiają decyzję Izraela

W piątek ministrowie spraw zagranicznych Somalii, Egiptu, Turcji i Dżibuti potępili decyzję Izraela. Jak poinformowało egipskie MSZ, ministrowie "podkreślili swoje pełne poparcie dla jedności, suwerenności i integralności terytorialnej Somalii".

Somaliland to leżące nad Zatoką Adeńską, przez którą przechodzi ponad 30 procent światowego ruchu kontenerowców, terytorium w północnej Somalii we wschodniej Afryce. Po uzyskaniu w 1960 roku niepodległości od Wielkiej Brytanii połączyło się z Somalią, która wcześniej była administrowana przez Włochy. Somaliland zerwał z rządem Somalii w Mogadiszu w 1991 roku i od tego czasu zabiega o międzynarodowe uznanie niepodległości, czemu sprzeciwia się Somalia.

Do tej pory Somaliland nie był uznawany przez żadnego członka Organizacji Narodów Zjednoczonych.

OGLĄDAJ: Somalia: opowieść o przetrwaniu