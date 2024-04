Nalot na konsulat Iranu w Syrii, zginął jeden z dowódców brygady Al-Kuds

W poniedziałek doszło do nalotów na konsulat Iranu w Damaszku w Syrii. Syryjski rząd twierdzi, że za atakami stoi Izrael, ale rzecznik tamtejszej armii tego nie potwierdził. Wstępne doniesienia mówią o rannych i co najmniej sześciu ofiarach śmiertelnych. W nalocie zginął jeden z dowódców brygady Al-Kuds należącej do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, Mohammad Reza Zahedi.