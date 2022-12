Minister obrony Izraela do kadetów: za dwa lub trzy lata możecie atakować obiekty nuklearne w Iranie

Izrael może zaatakować irańskie obiekty nuklearne za dwa lub trzy lata - zasugerował w środę minister obrony Izraela Benny Ganc. Słowa te padły podczas przemówienia do kadetów szkół sił powietrznych. Reuters zauważa, że to "wyjątkowo otwarte" stwierdzenie dotyczące kwestii tak wrażliwej jak bezpieczeństwo narodowe. W połowie grudnia Iran, którego duchowi i polityczni przywódcy uważają Izrael za największego wroga, informował, że jego zdolności wzbogacania uranu wzrosły do rekordowego poziomu.