"Ten region jest jak beczka prochu. Wystarczyła iskra i zaczęła się eskalacja"

Nikt nie ma wątpliwości, że to jest coś większego niż zawsze - mówił na antenie TVN24 Igor Kaczmarczyk z Instytutu Naukowego Weizmana, komentując napiętą sytuację i wtorkowe ataki na cele w Izraelu. Podkreślał, że "to jest bardzo dynamiczny region". - Zobaczymy, co dalej. Któraś strona po prostu muskałaby odpuścić, a wiadomo, że żadna tego nie chce - dodał Kaczmarczyk.

Napiętą sytuację w Izraelu i eskalację konfliktu izraelsko-palestyńskiego we wtorek wieczorem komentował na antenie TVN24 Igor Kaczmarczyk z Instytutu Naukowego Weizmana.

"To jest jak beczka prochu"

- Teraz nikt nie ma wątpliwości, że to jest coś większego niż zawsze. Bo zazwyczaj leci kilka rakiet, albo to są jednostkowe przypadki. Rzadko to dolatuje do Tel Awiwu, a teraz widzimy, że rzeczywiście większe siły zostały wykorzystane - mówił.

Podkreślił, że "to jest bardzo dynamiczny region, to jest jak beczka prochu". - Wystarczy iskra. Tak, jak teraz widzieliśmy - stosunkowo niewielka prowokacja, niewielkie zamieszki w Jerozolimie i zaczęła się taka eskalacja - zauważył. - Zobaczymy, co dalej. Któraś strona po prostu muskałaby odpuścić, a wiadomo, że żadna tego nie chce - dodał Kaczmarczyk.

"Ten region jest jak beczka prochu. Wystarczy iskra i zaczęła się eskalacja" TVN24, DEDI FOLD, Reuters

Autor:akr/dap

Źródło: TVN24