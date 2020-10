Pierwsze od 30 lat takie negocjacje. "Krok w długim na tysiące mil marszu"

Izrael eksportuje już gaz do Jordanii i Egiptu ze znajdujących się nieopodal złóż Lewiatan i Tamar. Natomiast przeżywający największy kryzys ekonomiczny od dziesięcioleci Liban sprowadza z zagranicy olej napędowy i naftę do swoich elektrowni i dlatego w jego interesie leżało, by do rozmów przystąpić z pragmatycznym nastawieniem - zauważył w poniedziałek minister energetyki Izraela Juwal Sztejnic.