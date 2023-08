Minister ostrzega: cofniemy Liban do epoki kamienia łupanego

Nie zawahamy się użyć całej naszej mocy i zrównać z ziemią każdy centymetr Hezbollahu i Libanu, jeśli będziemy musieli - oświadczył we wtorek izraelski minister obrony Joaw Galant. - Jeśli dojdzie do eskalacji lub konfliktu, cofniemy Liban do epoki kamienia łupanego - stwierdził.