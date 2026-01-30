Wyszli z tunelu, zostali "wyeliminowani"

Donald Trump ogłasza drugi etap rozejmu w Gazie

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Izrael poinformował, że wczesnym rankiem w piątek siły powietrzne kraju przeprowadziły atak na ośmiu członków palestyńskiego Hamasu, wychodzących z podziemnego tunelu w rejonie miasta Rafah, położonego przy granicy Strefy Gazy z Egiptem.

Według komunikatu Izraela "wyeliminowanych" zostało trzech bojowników. Trwają poszukiwania pozostałych.

❌CEASEFIRE VIOLATION: Eight terrorists emerged from underground terrorist infrastructure in eastern Rafah.



Following the identification, the IAF struck and eliminated three of the terrorists. Additional strikes toward the area were conducted and the results of the strikes are… — Israel Defense Forces (@IDF) January 30, 2026 Rozwiń

"Siły Obronne Izraela kontynuują przeszukiwanie terenu w celu zlokalizowania i wyeliminowania wszystkich terrorystów" - przekazała armia w komunikacie, dodając, że armia "pozostanie na miejscu zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni i będzie nadal działać w celu neutralizacji wszelkich bezpośrednich zagrożeń".

Tunel Hamasu w Strefie Gazy, zdobyty przez siły izraelskie (zdjęcie archiwalne) Źródło: Noam Galai/Getty Images

Kruchy rozejm w Gazie

AFP oceniła, że incydent ten ilustruje kruchość rozejmu, wynegocjowanego pod presją USA jesienią 2025 roku, w dwa lata po ataku Hamasu na Izrael, który zapoczątkował wojnę w Strefie Gazy.

Podczas gdy strony konfliktu codziennie oskarżają się wzajemnie o łamanie rozejmu i nie wywiązały się ze wszystkich swoich zobowiązań, administracja USA ogłosiła w połowie stycznia przejście do drugiej fazy zawieszenia broni, mającej doprowadzić do ostatecznego zakończenia wojny - przypomniała AFP.

W drugim etapie rozejmu władzę w Strefie Gazy ma przejąć niezależny palestyński samorząd - Narodowy Komitet Zarządzania Strefą Gazy (NCAG). Strefa ma zostać zdemilitaryzowana - oznacza to przejęcie broni zgromadzonej przez terrorystyczną organizację Hamas - i odbudowana.

Komitetem ma kierować były wiceminister transportu Autonomii Palestyńskiej Ali Szaas, a nadzór nad samorządem ma sprawować międzynarodowa Rada Pokoju, na czele której ma stanąć prezydent USA Donald Trump.

Do Rady Pokoju zaproszenie otrzymał prezydent Karol Nawrocki >>>

Drugi etap rozejmu zakłada też m.in. wprowadzenie do Strefy Gazy międzynarodowych sił stabilizacyjnych.

