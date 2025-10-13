Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Żołnierz, bliźniacy, uczestnicy festiwalu. Oni są wśród uwolnionych

uwolnieni zakladnicy izraelscy
Benjamin Netanjahu nazwał powrót Izraelskich zakładników "historycznym wydarzeniem"
Źródło: Reuters
W Gazie doszło do przekazania siedmiu zakładników pod opiekę Czerwonego Krzyża. Do uwolnienia następnych ma dojść w później. Izraelskie media przekazały nazwiska uwolnionych, które potwierdziło wojsko.

Izraelscy zakładnicy są przekazywani w różnych miejscach w Strefie Gazy. W mieście Gaza Hamas przekazał pod opiekę Czerwonego Krzyża siedmioro z nich. Następni mają zostać uwolnieni później. Według mediów izraelskich, uwolnieni to: 22-letni żołnierz poborowy Matan Angrest, 28-letnie bliźniaki Gali i Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal. Te nazwiska potwierdziło później izraelskie wojsko.

Uwolnienie zakładnicy. Kim są

Matan Angrest ma 22 lata, jest żołnierzem i został porwany z czołgu na południu Izraela.

Bracia bliźniacy Gali i Ziw Bermanowie zostali uprowadzeni ze swojego domu w kibucu Kfar Aza. Mają po 28 lat.

24-letni Alon Ohel został porwany z festiwalu muzycznego Nova, który odbywał się w pobliżu przygranicznego kibucu Reim, gdzie doszło do największej masakry podczas ataku 7 października 2023 roku. Zabito tam 364 osoby, a 40 porwano. Ohel ma również obywatelstwo niemieckie i serbskie.

Eitan Mor ma 25 lat i pracował jako ochroniarz na festiwalu Nova, gdzie schwytali go hamasowcy. Na stałe pracował w jednej z kawiarni w Jerozolimie.

48-letni Omri Miran został porwany ze swojego domu w kibucu Nahal Oz na oczach swojej rodziny - żony i dwóch małych córek. Pracował w kibucu jako masażysta i ogrodnik. Ma obywatelstwo izraelsko-węgierskie.

Guy Gilboa-Dalal ma 24 lata i również został uprowadzony podczas festiwalu Nova. Był tam z bratem, któremu udało się uciec przed napastnikami. Gilboa-Dalal i inny zakładnik Ewjatar Dawid zostali sfilmowani przez Hamas w lutym, gdy obserwowali przez okno auta uwolnienie innych porwanych podczas trwającego wówczas rozejmu. Na nagraniu mężczyźni błagali, by uwolniono również i ich.

Kolejnych 13 zakładników uwolnionych z rąk Hamasu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejnych 13 zakładników uwolnionych z rąk Hamasu

RELACJA

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Wymiana zakładników jest realizacją pierwszego etapu amerykańskiego planu rozejmowego dla Strefy Gazy. Porozumienie obejmuje też wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy - co nastąpiło w piątek - a także zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP

Druga faza zakłada m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji

Atak Hamasu i uprowadzenia

7 października 2023 roku Hamas zaatakował Izrael, mordując przy tym około 1200 jego obywateli. Izrael informował, że ofiary były gwałcone, okaleczane i torturowane. Tego dnia palestyńska terrorystyczna organizacja wzięła do niewoli 251 osób. Część z nich została zwolniona podczas tymczasowego zawieszenia broni wcześniej w tym roku. W Gazie pozostało jednak 20 żywych zakładników i ciała 28, którzy zmarli.

Izraelczycy oczekują na powrót zakładników (Tel Awiw, 13 października)
Izraelczycy oczekują na powrót zakładników (Tel Awiw, 13 października)
Źródło: PAP/EPA

Według władz Izraela, w grupie 20 pozostających przy życiu, są sami mężczyźni. CNN podaje, że trzech z nich to żołnierze izraelskiej armii, inni zostali uprowadzeni z przygranicznych kibuców lub odbywającego się w pobliżu Strefy Gazy festiwalu muzycznego.

W odpowiedzi na atak dwa lata temu Izrael podjął ofensywę, w wyniku której - według ostatnich danych - w Strefie Gazy zginęło ponad 67, 8 tysiąca osób, głównie cywilów. Rannych zostało ponad 170 tysięcy osób.

OGLĄDAJ: Donald Trump w Knesecie. Oglądaj w TVN24 i TVN24+
Donald Trump

Donald Trump w Knesecie. Oglądaj w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

Donald Trump
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/israelmfa

Udostępnij:
TAGI:
HamasIzraelStrefa GazyKonflikty wojskowe Izraela
Czytaj także:
Izraelscy żołnierze i personel szpitalny przygotowują karetki i sprzęt do przyjęcia zakładników uwolnionych przez Hamas w szpitalu Shiba w Ramat Gan, w pobliżu Tel Awiwu (13 października 2025 roku)
Kolejnych 13 zakładników uwolnionych z rąk Hamasu
RELACJA
Teodozja
Kolejny atak na rosyjski terminal naftowy na Krymie. Od poprzedniego minął tydzień
Świat
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Szóstka w Lotto. Podano, gdzie padła wygrana
BIZNES
Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Rosja "weszła już w tak zwaną fazę zero"
Świat
Jakub Iwaniec
Sędzia od afery hejterskiej, kolizja i dwa promile. Dwugłos w sprawie ustaleń śledczych
Lublin
imageTitle
Legenda golfa już po siódmej operacji
EUROSPORT
Policja znalazła go na strychu
Był poszukiwany listem gończym. Policja znalazła go na strychu
WARSZAWA
Wypadek na Wisłostradzie
Czołowe zderzenie na Wisłostradzie. Sześć osób rannych
WARSZAWA
Przesiedleni Palestyńczycy wśród gruzów zniszczonych budynków w mieście Gaza (11.10.2025)
Izrael się wycofał, w Gazie wybuchły walki z Hamasem 
Świat
Wjechała w przystanek autobusowy
Pijana wjechała w przystanek. Nagranie
WARSZAWA
Polska waluta osłabia się wobec najważniejszych walut
Duży bank w Polsce ukarany. Liczne naruszenia
BIZNES
USA
Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
METEO
imageTitle
Eliminacje MŚ 2026. Z kim Polacy mogą zagrać w barażach?
EUROSPORT
imageTitle
"Zrobiliśmy krok w stronę turnieju"
EUROSPORT
Donald Trump, Benjamin Netanjahu
Trump wylądował, przywitali go premier i prezydent
Świat
Nietypowa interwencja strażaków
Ptak utknął w kominie
WARSZAWA
95-latka wpadła do studni w Gdańsku
Wpadła do studni. 95-latka miała jedną prośbę do strażaków
Trójmiasto
imageTitle
Lewandowski chce jeszcze więcej. "Czas zrobić kolejny krok"
EUROSPORT
Franciszek Sterczewski
MON i BBN reagują na słowa Sterczewskiego. "Skandaliczne"
Ludwik Kotecki
Członek RPP: to może doprowadzić do krachu finansów publicznych
BIZNES
imageTitle
Rywale w rozpaczy. "Zgasła ostatnia iskierka nadziei"
EUROSPORT
imageTitle
Cztery lata zawieszenia. Agencja nie uwierzyła tenisiście
EUROSPORT
imageTitle
Urban dokonał tego jako pierwszy
EUROSPORT
Oczyszczalnia ścieków Czajka
Koniec nielegalnego korzystania z wodociągów i kanalizacji
WARSZAWA
Donald Trump
Tomahawki dla Ukrainy? "Najpierw porozmawiałbym z Putinem"
Świat
Zginęły dwie osoby
Pożar budynku wielorodzinnego, nie żyją dwie osoby
Olsztyn
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
METEO
imageTitle
Polski mur nie do przebicia. "Jesteśmy sobie pisani"
EUROSPORT
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Trudniej o podwyżkę. "Taktyczna cierpliwość" na rynku pracy
BIZNES
Akcja piaseczyńskiej drogówki wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych
Hulajnogą w kilka osób i po przejściu dla pieszych
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica