Żołnierz, bliźniacy, uczestnicy festiwalu. Oni są wśród uwolnionych

Izraelscy zakładnicy są przekazywani w różnych miejscach w Strefie Gazy. W mieście Gaza Hamas przekazał pod opiekę Czerwonego Krzyża siedmioro z nich. Następni mają zostać uwolnieni później. Według mediów izraelskich, uwolnieni to: 22-letni żołnierz poborowy Matan Angrest, 28-letnie bliźniaki Gali i Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal. Te nazwiska potwierdziło później izraelskie wojsko.

Uwolnienie zakładnicy. Kim są

Matan Angrest ma 22 lata, jest żołnierzem i został porwany z czołgu na południu Izraela.

Bracia bliźniacy Gali i Ziw Bermanowie zostali uprowadzeni ze swojego domu w kibucu Kfar Aza. Mają po 28 lat.

24-letni Alon Ohel został porwany z festiwalu muzycznego Nova, który odbywał się w pobliżu przygranicznego kibucu Reim, gdzie doszło do największej masakry podczas ataku 7 października 2023 roku. Zabito tam 364 osoby, a 40 porwano. Ohel ma również obywatelstwo niemieckie i serbskie.

Eitan Mor ma 25 lat i pracował jako ochroniarz na festiwalu Nova, gdzie schwytali go hamasowcy. Na stałe pracował w jednej z kawiarni w Jerozolimie.

48-letni Omri Miran został porwany ze swojego domu w kibucu Nahal Oz na oczach swojej rodziny - żony i dwóch małych córek. Pracował w kibucu jako masażysta i ogrodnik. Ma obywatelstwo izraelsko-węgierskie.

Guy Gilboa-Dalal ma 24 lata i również został uprowadzony podczas festiwalu Nova. Był tam z bratem, któremu udało się uciec przed napastnikami. Gilboa-Dalal i inny zakładnik Ewjatar Dawid zostali sfilmowani przez Hamas w lutym, gdy obserwowali przez okno auta uwolnienie innych porwanych podczas trwającego wówczas rozejmu. Na nagraniu mężczyźni błagali, by uwolniono również i ich.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Wymiana zakładników jest realizacją pierwszego etapu amerykańskiego planu rozejmowego dla Strefy Gazy. Porozumienie obejmuje też wstrzymanie walk i częściowe wycofanie się wojsk izraelskich ze Strefy Gazy - co nastąpiło w piątek - a także zwiększenie napływu pomocy humanitarnej.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy Źródło: Michał Czernek / PAP

Druga faza zakłada m.in. złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być tematem dalszych negocjacji

Atak Hamasu i uprowadzenia

7 października 2023 roku Hamas zaatakował Izrael, mordując przy tym około 1200 jego obywateli. Izrael informował, że ofiary były gwałcone, okaleczane i torturowane. Tego dnia palestyńska terrorystyczna organizacja wzięła do niewoli 251 osób. Część z nich została zwolniona podczas tymczasowego zawieszenia broni wcześniej w tym roku. W Gazie pozostało jednak 20 żywych zakładników i ciała 28, którzy zmarli.

Izraelczycy oczekują na powrót zakładników (Tel Awiw, 13 października) Źródło: PAP/EPA

Według władz Izraela, w grupie 20 pozostających przy życiu, są sami mężczyźni. CNN podaje, że trzech z nich to żołnierze izraelskiej armii, inni zostali uprowadzeni z przygranicznych kibuców lub odbywającego się w pobliżu Strefy Gazy festiwalu muzycznego.

W odpowiedzi na atak dwa lata temu Izrael podjął ofensywę, w wyniku której - według ostatnich danych - w Strefie Gazy zginęło ponad 67, 8 tysiąca osób, głównie cywilów. Rannych zostało ponad 170 tysięcy osób.

