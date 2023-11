Negocjacje w sprawie uwolnienia zakładników. Biały Dom: jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek

Nie ustają negocjacje w sprawie uwolnienia przetrzymywanych przez Hamas zakładników. O swoich działaniach zapewnia Biały Dom. - Prezydent Biden i jego zespół robią wszystko co w ich mocy, aby pomóc - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Przekazał, że do porozumienia jest bliżej niż kiedykolwiek, ale "nadal jest wiele do zrobienia".