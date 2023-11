MSZ Kataru: rozejm w Strefie Gazy i uwalnianie zakładników rozpoczną się w piątek

Rozejm pomiędzy Izraelem i palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas w Strefie Gazy, a także wymiana zakładników rozpoczną się w piątek, po południu tego dnia Hamas uwolni pierwszą grupę zakładników. Będzie to 13 osób, są to cywile izraelscy - poinformował Madżid Al-Ansari, rzecznik MSZ Kataru, który pośredniczy w negocjacjach.

Rzecznik wyjaśnił, że pierwsza grupa zakładników, którzy będą zwolnieni składa się z 13 osób. Są to cywile izraelscy. Katar otrzymał listę z ich nazwiskami. Pytany o zakładników z innych krajów, przedstawiciel Kataru oznajmił, że za priorytet uznano uwolnienie kobiet i dzieci. Wspomniał też o "rozszerzeniu rozejmu w ramach formuły mającej na celu uwolnienie dalszych zakładników". Celem rozejmu - dodał Al-Ansari - jest to, by ta przerwa w walkach zakończyła się trwałym zawieszeniem broni.