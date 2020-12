"Ból głowy" i "wielkie rozczarowanie" izraelskich służb

"Irańskie zagrożenie przyprawia Mosad i Szin Bet o ból głowy"

Irańskie zagrożenie dla tysięcy izraelskich turystów i biznesmenów, którzy będą podróżować do Zatoki Perskiej, przyprawia Mosad i Szin Bet o ból głowy, a jeden atak terrorystyczny wystarczy, by zagrozić normalizacji stosunków między krajami - napisał dziennik "Haarec". Według Melmana oficerowie Szin Betu odwiedzili już zarówno Zjednoczone Emiraty Arabskie, jak i Bahrajn, by skoordynować ustalenia dotyczące bezpieczeństwa. Zabezpieczenie lotów jest stosunkowo prostą częścią tego zadania, ponieważ lotniska w Zatoce Perskiej są nowoczesne i posiadają najbardziej zaawansowane technologie na świecie. Poważniejsza trudność to zapewnienie bezpieczeństwa dla obywateli Izraela po wylądowaniu, czyli w hotelach, centrach handlowych, muzeach czy na plażach.