Joe Biden: jest realna szansa, że rozejm w Gazie zostanie przedłużony

- Dziś to tylko początek procesu. Oczekujemy, że większa liczba zakładników zostanie uwolniona jutro, kolejni pojutrze i jeszcze więcej następnego dnia - powiedział Biden. Dodał, że choć nie ma jeszcze listy zakładników, którzy zostaną wypuszczeni, to spodziewa się, że w drugim rzucie będą to "ci, na których czekamy". Chodzi o trójkę obywatelek USA , w tym czteroletnią dziewczynkę Abigail, która w piątek obchodzi urodziny.

Zapytany, czy zgadza się z głosami wewnątrz jego partii, że pomoc dla Izraela powinna być obwarowana warunkami, odpowiedział: "To wartościowa myśl, ale nie sądzę, że gdybym od tego zaczął, doszlibyśmy do tego, gdzie jesteśmy. Musimy do tego podchodzić krok po kroku".

Biden liczy, że "reszta świata arabskiego będzie wywierać presję"

Pytany o to, jak długo potrwa jeszcze wojna w Strefie Gazy, prezydent odparł, że nie wie, lecz "oczekuje i liczy na to, że reszta świata arabskiego i regionu będzie wywierać presję na obie strony, by to spowolnić i by doprowadzić to do końca tak szybko, jak to tylko możliwe".