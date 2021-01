Była dyrektorka oskarżona o molestowanie uczennic. Po wielu latach Izrael zgodził się na ekstradycję

Była dyrektorka żydowskiej szkoły religijnej w Melbourne Malka Lajfer, oskarżona o ponad 70 przypadków wykorzystywania seksualnego uczennic, została w poniedziałek wydana władzom Australii na mocy decyzji izraelskiego Sądu Najwyższego. W trakcie procesu ustalono, że kobieta udawała chorobę psychiczną, by uniknąć sprawiedliwości.

Do ekstradycji doszło w środku nocy i dzień przez planowanym zamknięciem lotniska Ben Guriona pod Tel Awiwem, do którego ma dojść ze względu na szybko rozprzestrzeniające się nowe warianty koronawirusa.

Posiadająca podwójne obywatelstwo Malka Lajfer była dyrektorką żydowskiej szkoły Adass Israel w Melbourne w Australii w latach 2003-2008. Kiedy pojawiły się pierwsze oskarżenia o molestowanie, członkowie rady szkolnej kupili jej bilet lotniczy do Izraela, umożliwiając tym samym ucieczkę przed wniesieniem zarzutów.

Zmanipulowana diagnoza o chorobie psychicznej

Do jej aresztowania doszło dopiero w 2014 roku w ramach operacji Interpolu, ale sąd w Jerozolimie zawiesił postępowanie w 2016 roku. Uznał ją za niezdolną psychicznie do tego, by stanęła przed sądem bądź została poddana ekstradycji. W 2018 roku kobieta została jednak ponownie aresztowana po tym, gdy prywatni detektywi zatrudnieni przez grupę obrońców dzieci Magen sfilmowali ją, jak prowadzi normalne życie w rodzinnym mieście Emmanuel na Zachodnim Brzegu.