Przedstawiciel UE potępia eksmisje palestyńskich rodzin. "Nielegalne i służą do podsycania napięć"

Eksmisje rodzin palestyńskich ze Wschodniej Jerozolimy są działaniem nielegalnym w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego i służą jedynie do podsycania napięć - oświadczył w sobotę Peter Stano, rzecznik wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych Josepa Borrella.

"W ostatnich dniach napięcia i przemoc na okupowanym Zachodnim Brzegu, zwłaszcza we Wschodniej Jerozolimie, niebezpiecznie wzrosły" - zwrócił uwagę Peter Stano w oświadczeniu. Zeszłej nocy doszło do poważnych starć na Wzgórzu Świątynnym, w wyniku których wiele osób zostało rannych. "Przemoc i podżeganie do niej są niedopuszczalne, a sprawcy ze wszystkich stron (konfliktu) muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - wezwał.