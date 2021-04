Kierowcy zatrzymali samochody, przechodnie przystanęli. Chwilą ciszy uczczono pamięć milionów ofiar

Od środy do czwartku wieczorem w Izraelu obchodzony jest Jom ha-Szoa – Dzień Pamięci Holokaustu. Jak co roku ku pamięci ofiar zawyły syreny, na dwie minuty zatrzymał się ruch uliczny, część kierowców wysiadła z samochodów, a przechodnie przystanęli na chwilę – relacjonuje agencja Associated Press.