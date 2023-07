Izraelskie wojska wkroczyły do Dżeninu. W starciach zginęło co najmniej dziesięć osób

Izraelskie wojska wkroczyły w poniedziałek do Dżeninu na Zachodnim Brzegu, gdzie starły się z palestyńskimi bojownikami. Zginęło co najmniej dziesięciu Palestyńczyków. W odpowiedzi na atak prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zawiesił kontakty i koordynację bezpieczeństwa z Tel Awiwem. Premier Benjamin Netanjahu stwierdził, że działania wojsk izraelskich doprowadziły do wyeliminowania terrorystów, aresztowania poszukiwanych osób oraz przejęcia dużej ilości broni i zniszczenia produkujących ją laboratoriów.