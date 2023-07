Ze Strefy Gazy wystrzelono rakiety. Izrael odpowiedział

Walki w Dżeninie

Ciężkie walki między IDF a palestyńskimi bojownikami miały miejsce w tym mieście od wczesnych godzin w poniedziałek, wskutek czego - według strony palestyńskiej - zginęło co najmniej 13 Palestyńczyków. Rzecznik IDF Daniel Hagari poinformował, że w wyniku akcji w Dżeninie życie straciło co najmniej 18 Palestyńczyków.

Lekarze bez Granic: w Dżeninie karetki pogotowia są taranowane przez izraelskie wojsko

"Ponad 90 osób zostało rannych i mamy trudności z dotarciem do tych ludzi, gdyż buldożery należące do izraelskiego wojska niszczą drogi dojazdowe do obozu, co sprawia, że karetki pogotowia nie mogą dotrzeć do pacjentów oraz blokowany jest dostęp do obozu" - przekazała Nadażdin.