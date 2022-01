Oficer zastrzelił dwóch kolegów z własnej jednostki. Pomylił ich z uzbrojonymi Palestyńczykami

Baza elitarnej jednostki Egoz, w której doszło do zdarzenia, położona jest w Dolinie Jordanu. Według portalu Times of Israel, dwóch oficerów podczas rutynowego patrolu zauważyło w środę późnym wieczorem podejrzaną postać. Próbowali ją aresztować, wzywając do zatrzymania się, a następnie strzelając w powietrze.