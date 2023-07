Ulice znów pełne protestujących. Starcia z policją, dziesiątki zatrzymanych

Tysiące mieszkańców Izraela wzięło we wtorek udział w protestach przeciwko reformie, w ramach której uprawnienia sądów mają zostać ograniczone. Blokowano autostrady w Hajfie i w rejonie centralnego miasta Modiin. Około 10 tysięcy osób oblegało lotnisko Ben Guriona. W kilku miejscach doszło do stać z policją. Władze poinformowały o aresztowaniu 71 demonstrantów.

Gwałtowne protesty w Izraelu

W Izraelu tłumy wymachujące flagami zatrzymywały ruch na głównych autostradach. Część protestujących kładła się na drodze, inni używali rac. Przy murach Jerozolimy policja użyła do rozpraszania tłumu armatek wodnych. Wiele osób zebrało się przed amerykańskimi placówkami dyplomatycznymi w Tel Awiwie, wzywając Biały Dom do wywarcia presji na premiera i wstrzymania reformy. Stany Zjednoczone nawoływały wcześniej do ochrony niezależności sądownictwa i opowiadały się za próbą zbudowania konsensusu.

Sprzeciw wobec reformy sądownictwa

Masowe protesty odbywały się w Izraelu od stycznia, gdy skrajnie prawicowy rząd Netanjahu przedstawił plan reformy kilka dni po objęciu urzędu. Protesty skłoniły Netanjahu do zawieszenia reformy w marcu, ale zdecydował się on wznowić plan po załamaniu się kompromisowych rozmów z opozycją polityczną. Nadało nowy impet ruchowi protestacyjnemu. Projekt Netanjahu zakłada kontrolę polityków nad mianowaniem sędziów, nadanie parlamentowi uprawnień do uchylania decyzji sądów oraz odebranie Sądowi Najwyższemu uprawnień do negowania decyzji rządu.