Świat

Izrael dementuje doniesienia Hezbollahu. "To kompletna nieprawda"

Izraelskie czołgi na granicy z Libanem
Izraelskie czołgi prowadzą ostrzał w kierunku Libanu
Źródło: Reuters
Rzeczniczka armii Izraela zdementowała doniesienia o dużych stratach czołgów w walkach z Hezbollahem. Jak mówiła, organizacja ta publikuje "przesadzone stwierdzenia" w ramach wojny informacyjnej. - Nie komentujemy każdego z tych komunikatów, ale możemy potwierdzić, że większość nie oddaje rzeczywistości - oznajmiła.

Jak przekazała w piątek turecka agencja Anadolu, szyicka organizacja terrorystyczna Hezbollah oświadczyła dzień wcześniej, że zniszczyła bądź uszkodziła 29 izraelskich czołgów w trakcie ostatnich starć na południu Libanu.

- To kompletna nieprawda - powiedziała cytowana przez agencję rzeczniczka izraelskiej armii, podpułkownik Ella Waweja, poproszona o skomentowanie twierdzeń Hezbollahu.

Armia Izraela: Hezbollah prowadzi wojnę informacyjną

Po zabiciu w amerykańsko-izraelskim ataku 28 lutego najwyższego duchowego i politycznego przywódcy Iranu Alego Chameneiego, wspierany przez Iran Hezbollah włączył się do wojny, deklarując, że pomści ajatollaha.

- Hezbollah ogłasza przesadzone twierdzenia w ramach wojny informacyjnej - zaznaczyła rzeczniczka. Jak podkreśliła, siły izraelskie prowadzą działania "zgodnie ze swoimi planami, zachowując gotowość bojową i ograniczając straty do minimum".

Izraelskie czołgi na granicy z Libanem
Izraelskie czołgi na granicy z Libanem
Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

- Nie komentujemy każdego z tych komunikatów, ale możemy potwierdzić, że większość nie oddaje rzeczywistości - powiedziała ppłk Waweja.

Portal MilitaryWatchMagazine podał, że Izrael w walkach z Hezbollahem stracił w czwartek kilkanaście czołgów i buldożerów D9. Według portalu, który powołuje się na oświadczenie Hezbollahu, była to najboleśniejsza strata izraelskich sił pancernych od ponad 40 lat.

Konflikt na Bliskim Wchodzie. Izrael kontynuuje operację w Libanie

W minionych dniach premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział zajęcie części południowego Libanu w celu utworzenia strefy buforowej, która uniemożliwi bojownikom Hezbollahu ataki na północ Izraela. Ta libańska organizacja wciąż jest w stanie ostrzeliwać ten region państwa żydowskiego. Walki doprowadziły do masowych przesiedleń ludności i zniszczeń infrastruktury cywilnej.

Caritas szacuje, że niemal jedna szósta Libańczyków musiała z tego powodu opuścić swoje domy. Wskutek izraelskich ataków zginęły 1142 osoby, w tym 122 dzieci, a 3315 zostało rannych. Władze w Bejrucie w czwartek doprecyzowały, że zginęło też 42 pracowników służby zdrowia .Straty Izraela to co najmniej czterech zabitych żołnierzy.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
