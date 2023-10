"Osłonili go ciałami". Izraelskie małżeństwo uratowało syna przed kulami Hamasu

Mój wnuk był świadkiem zabójstwa swojej matki przez ludzi, którzy przygotowywali się do tego, co zrobili - mówi cytowany przez media amerykański profesor Ilan Troen. Jego córka i zięć zginęli pierwszego dnia zbrojnego ataku Hamasu na Izrael.

Gdy rozpoczął się sobotni poranny atak Hamasu na Izrael 50-letnia Deborah Matias i jej mąż Shlomi byli w swoim domu niedaleko granicy ze Strefą Gazy. Według późniejszej relacji, wraz z 16-letnim synem, którego imienia nie podano, ukryli się w bezpiecznym pomieszczeniu. Jednak nie ochroniło ich to przed bojownikami Hamasu , którzy wyważyli drzwi i wdarli się do środka. Para zginęła, jednak dzieki ich postawie, udało się przeżyć dziecku.

Atak na Izrael. Osłonili syna własnym ciałem

Profesor wystąpił też w amerykańskiej telewizji CBS. Tam dodał więcej szczegółów tragicznych wydarzeń w Izraelu, które dotknęły jego rodzinę. "Mój wnuk był świadkiem zabójstwa swojej matki przez ludzi, którzy przygotowywali się do tego, co zrobili" - powiedział Troen. "(Deborah i Shlomi - red.) kochali muzykę, życie, siebie nawzajem i swoje dzieci. Poprosiłbym go (rannego wnuka - red.), raczej o to, by pomyślał o radości, której poszukiwali i którą mieli w swoim życiu, a nie skupiał się na tym dniu" - przekazał Troen.