Skandal w wojsku. Była główna prawniczka aresztowana

Jifat Tomer-Jeruszalmi 
Policja poszukiwała byłej naczelnej prawniczki izraelskiego wojska
Źródło: Reuters
Była naczelna prawniczka izraelskiego wojska generał Jifat Tomer-Jeruszalmi została tymczasowo aresztowana. Decyzja ma związek z wyciekiem nagrania, na którym izraelscy żołnierze rzekomo znęcają się nad palestyńskim więźniem. W sprawie oskarżono o nadużycia pięciu żołnierzy.

Jifat Tomer-Jeruszalmi przyznała się w piątek, że doprowadziła do wycieku nagrania latem 2024 roku i zrezygnowała z urzędu. Jako naczelna prawniczka wojska nadzorowała między innymi pracę prokuratury wojskowej.

W niedzielę prawniczka zniknęła na kilka godzin, co wywołało w izraelskich mediach spekulacje dotyczące próby samobójczej. Ostatecznie została odnaleziona na plaży w środkowej części kraju. Według policji mogła wyrzucić swój telefon komórkowy do morza.

Tomer-Jeruszalmi została tymczasowo aresztowana, a w poniedziałek po południu sąd zatwierdził jej zatrzymanie do środy. Jak relacjonują media, prawniczka jest podejrzana o oszustwo, nadużycie zaufania i urzędu, utrudnianie działań wymiaru sprawiedliwości i ujawnienie informacji. Wraz z nią aresztowano byłego głównego prokuratora wojskowego, płk Matana Solomosza.

Jifat Tomer-Jeruszalmi 
Jifat Tomer-Jeruszalmi 
Źródło: Oren Ben Hakoon/Associated Press/East News

Nagranie z wojskowego ośrodka

Ujawnione przez Tomer-Jeruszalmi nagranie pochodziło z kamery bezpieczeństwa w wojskowym ośrodku zatrzymań w Sde Teiman na pustyni Negew. Wideo nie jest wyraźne. Widać na nim żołnierzy, którzy otaczają skrępowanego i leżącego na ziemi Palestyńczyka.

Nagranie zostało opublikowane w sierpniu 2024 roku przez media i według nich przedstawia atak strażników na palestyńskiego więźnia pod koniec lipca zeszłego roku. Aresztowano pięciu żołnierzy, których oskarżono o znęcanie się nad więźniem i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała.

Według aktu oskarżenia wojskowi przez 15 minut bili zatrzymanego po całym ciele, w tym używając pałek, i razili paralizatorem, a jeden z nich "uderzył więźnia ostrym przedmiotem w okolice odbytu". Oskarżeni nie przyznają się do tych zarzutów. W niedzielę czterech z nich wystąpiło w kominiarkach na konferencji prasowej i zażądało umorzenia procesu. Jeden z ich prawników argumentował, że prokuratura działała w stronniczy sposób i to wojskowi śledczy powinni zasiąść na ławie oskarżonych.

Po ataku w więzieniu Palestyńczyk w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala i natychmiast operowany. Lekarze stwierdzili między innymi złamanie siedmiu żeber, przebicie płuca, rozdarcie odbytu - wyliczyli śledczy. Media podały w weekend, że mężczyzna został w październiku zwolniony do Strefy Gazy w ramach wymiany będącej częścią trwającego rozejmu.

"Zdjęć z Gazy nie da się wymazać. Netanjahu spycha Izrael na margines świata"
"Zdjęć z Gazy nie da się wymazać. Netanjahu spycha Izrael na margines świata"

Jacek Tacik

Organizacje praw człowieka alarmowały o sytuacji w areszcie

Gdy w lipcu 2024 roku żandarmeria wojskowa przyjechała do Sde Teiman, by zatrzymać podejrzanych żołnierzy, część z nich nie podporządkowała się funkcjonariuszom. Przed ośrodkiem zaczęli się też zbierać demonstranci, w tym skrajnie prawicowi politycy rządzącej koalicji, którzy sprzeciwiali się działaniom prokuratury wojskowej.

W obozie Sde Teiman na pustyni Negew po wybuchu wojny w Strefie Gazy przetrzymywano wielu pojmanych tam Palestyńczyków. Organizacje praw człowieka i media alarmowały o fatalnych warunkach w areszcie, złym traktowaniu przetrzymywanych, w tym torturach, i łamaniu ich praw.

Autorka/Autor: js/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Oren Ben Hakoon/Associated Press/East News

IzraelStrefa Gazy
