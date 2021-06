Ustępujący premier miał zlecić zniszczenie dokumentów przed przybyciem następcy. "Całkowite kłamstwo"

W niedzielę izraelski parlament stosunkiem głosów 60 do 59 zatwierdził rząd "zmiany" , koalicję ośmiu partii, których ambicją było odsunięcie od władzy Benjamina Netanjahu, najdłużej urzędującego premiera w historii Izraela. Do koalicji weszły ugrupowania w większości niezwiązane ze sobą ideologicznie – prawicowe, centrowe i lewicowe, w tym po raz pierwszy w historii Izraela ugrupowanie reprezentujące mniejszość arabską, stanowiącą ponad 20 proc. ludności Izraela. Nowym premierem został prawicowy polityk Naftali Benett.

"Haarec": Netanjahu zlecił zniszczenie dokumentów przed przybyciem nowego premiera

Nie wiadomo, które dokumenty zostały zniszczone, jednak - jak podkreśla "Haarec" - zgodnie z przepisami o służbie cywilnej jest to zabronione. Dotyczy to również materiałów osobistych urzędników, np. używanych przez nich terminarzy. Część dokumentów z sejfów, zgodnie z wymogami prawa, została przeniesiona do archiwum kancelarii premiera.