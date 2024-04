Nieco wcześniej skrajnie prawicowi izraelscy ministrowie ogłosili, że jeśli Netanjahu zakończy wojnę bez ataku na Rafah, to straci stanowisko premiera. Szefowie resortów finansów i bezpieczeństwa narodowego, Becalel Smotricz i Itamar Ben Gwir, zagrozili, że rząd upadnie, jeśli nie dojdzie do ataku na ostatni bastion Hamasu w Rafah, na samym południu Strefy Gazy - podały dzienniki "Haarec" i "Jerusalem Post".

Smotricz wystosował też list do premiera, w którym oskarżył gabinet wojenny o "podejmowanie pod międzynarodowymi naciskami decyzji (...), które hamują impet wojny i zagrażają bezpieczeństwu (Izraela)".

"Zamiast zdejmować nogę z gazu", wojska izraelskie powinny zwiększyć presję w Strefie Gazy i "jest to jedyny sposób na to, by uwolnić zakładników i pokonać Hamas" - napisał minister.