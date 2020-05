Sąd Najwyższy oceni, czy Netanjahu może stworzyć rząd

Izraelski premier jest oskarżony także o przeforsowanie przychylnych dla giganta telekomunikacyjnego Bezek i wartych setki milionów dolarów przepisów regulacyjnych w zamian za pozytywne przedstawianie jego wizerunku w należącym do Bezeku portalu informacyjnym Walla.

Jeśli Netanjahu zostanie uznany za winnego przedstawionych mu zarzutów, grozi mu 10 lat więzienie za łapówki i do trzech lat za defraudację i nadużycie zaufania publicznego.

Kłopoty Netanjahu

Izraelskie prawo nie zabrania politykowi, na którym ciążą zarzuty, tworzenia rządu czy podpisywania umów koalicyjnych, ale stanowczo wyklucza korzystanie z takiej wolności, gdyby został on skazany prawomocnym wyrokiem.

To właśnie budzi niepokój części opozycji, która wystosowała do izraelskiego Prokuratora Generalnego Avichaiego Mandelblita specjalną petycję, w której postulowała, by wszczęto postępowanie w sprawie legalności umowy koalicyjnej, jaką Netanjahu podpisał z liderem centrowej Koalicji Niebiesko-Białych Benjaminem Gancem.