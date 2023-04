Netanjahu rezygnuje z dymisji ministra obrony, spada poparcie dla Likudu

Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek, że rozwiązał spór dotyczący publicznego apelu ministra obrony Joawa Galanta do wstrzymania kontrowersyjnej reformy sądownictwa.

Spadek poparcia dla Netanjahu

Napięcia w Izraelu

W ubiegłym tygodniu izraelska policja zaatakowała dziesiątki wiernych w meczecie Al-Aksa w Jerozolimie, tłumacząc to koniecznością zareagowania na zamieszki. W odpowiedzi palestyńscy bojownicy wystrzelili co najmniej dziewięć rakiet ze Strefy Gazy w kierunku Izraela, prowokując ataki lotnicze, które według Izraela były wymierzone w miejsca produkcji broni islamskiej grupy Hamas, która kontroluje enklawę.

W Tel Awiwie doszło następnie do ataków terrorystycznych, w których zginęła jedna osoba, a siedem kolejnych zostało rannych.

Lider izraelskiej opozycji Jair Lapid przyznał, że po niedzielnym briefingu dotyczącym bezpieczeństwa czuje się "jeszcze bardziej zmartwiony niż wcześniej". "To, co wróg widzi przed sobą, to niekompetentny rząd, któremu nikt nie ufa" - zaznaczył.