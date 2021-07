Korzystał z rezydencji przez miesiąc od czasu odsunięcia od władzy. Właśnie się wyprowadził

Benjamin Netanjahu został w czerwcu odsunięty od władzy, jednak nie opuścił od razu oficjalnej rezydencji. Były premier Izraela ciągle urzędował w posiadłości przy ulicy Balfour w Jerozolimie. Nowy rząd wyznaczył ostateczny termin wyprowadzki na 10 lipca i w tym dniu Netanjahu opuścił to miejsce.

Pod koniec czerwca biuro Beneta ogłosiło, że 10 lipca jest ostateczną datą. "Uzgodniono, że przywódca opozycji Netanjahu i jego rodzina zakończą swoją obecność w rezydencji do soboty 10 lipca. Do tego czasu w rezydencji nie odbędzie się żadne oficjalne spotkanie" – poinformowało wówczas w oświadczeniu rządowe biuro prasowe.

Izraelska telewizja N12 News opublikowała na Twitterze zdjęcie wywożonego z rezydencji dobytku należącego do Netanjahu i jego rodziny.

Wyjazd rodziny Natanjahu z Balfour trwał od kilku dni. Z terenu rezydencji wyjechało wiele samochodów, należących do oficjalnego konwoju Netanjahu - poinformował dziennik "The Jerusalem Post". Gazeta przekazała, że od niedzieli rezydencja będzie użytkowana przez nowo wybranego premiera Bennetta, jednak nie przewiduje się, by wprowadziła się tam także jego rodzina. Krewni obecnego szefa rządu mają nadal mieszkać w mieście Ra'ananna, aby jego dzieci mogły kontynuować naukę w swoich szkołach - podał "Jerusalem Post".