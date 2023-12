Betlejem cierpi w Boże Narodzenie. "Nie możemy świętować, gdy w Gazie zginęło tak wiele osób"

"Modlimy się tylko, żeby wydostać się stąd żywi"

Han'na mówi synowi, że rodzina ma się dobrze. Mówi, że po raz pierwszy od ponad dwóch tygodni udało mu się wyjść z kościoła, aby znaleźć coś do jedzenia. Mówi, że wokół kościoła pozostały gruzy, a wszystkie sklepy zostały spalone. - To totalna destrukcja - mówi.

Rodzina obwinia izraelskich snajperów za ich śmierć. IDF (Izraelskie Siły Obronne) twierdzą, że będą kontynuować dochodzenie w tej sprawie. Han'na przez łzy mówi, że na jego oczach zginęło dwóch członków jego rodziny: - To był szok... To było nie do zniesienia - opowiada.

"Nie możemy świętować, gdy w Gazie zginęło tak wiele osób"

Łaciński patriarcha Jerozolimy, Pierbattista Pizzaballa, przybył do Betlejem wygłosić tradycyjne kazanie. Miał na sobie tradycyjny palestyński szalik w czarno-białą kratkę. Zanim wszedł do Bazyliki Narodzenia Pańskiego, powiedział, że to "bardzo smutne Boże Narodzenie". - Toczymy wojnę, straszliwą wojnę. Nasze myśli kierują się przede wszystkim do Gazy, do naszych obywateli w Gazie… Cierpią dwa miliony - mówił. Dodał, że "zawieszenie broni nie wystarczy". - Musimy zaprzestać tych działań wojennych i iść dalej, ponieważ przemoc rodzi tylko przemoc - powiedział.