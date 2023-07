Auto wjechało w ludzi w Tel Awiwie

Izraelska policja, cytowana przez Reutersa, przekazała, że auto wjechało w tłum ludzi w Tel Awiwie, raniąc sześć osób. Przedstawiciel służb przekazał, że co najmniej jedna osoba została wcześniej pchnięta nożem.

Napastnik - jak przekazała policja - to mężczyzna pochodzący z palestyńskiego Zachodniego Brzegu. Media przekazały, że został on "zneutralizowany" przez cywila. Lekarz, który potem badał mężczyznę przekazał izraelskiemu radiu Kan, że został on zastrzelony.