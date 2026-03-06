Logo strona główna
Świat

Izrael atakuje na dwóch frontach

Smoke rises after an airstrike in central Tehran, Iran, 06 March 2026
Flashes explosions light up Beirut
Izrael kontynuuje naloty na Bliskim Wschodzie. W nocy z czwartku na piątek zaatakował zarówno Iran, jak i Liban, gdzie celem byli bojownicy Hezbollahu. Mieszkańcy Bejrutu otrzymali ostrzeżenie z wezwaniem do ewakuacji, co wywołało panikę w mieście.

Trwa siódmy dzień wojny między Izraelem i USA a Iranem. Wydarzenia relacjonujemy na bieżąco w tvn24.pl

W nocy z czwartku na piątek Izrael przeprowadził kolejną serię ataków na Iran.

Tel Awiw poinformował o "zakrojonej na szeroką skalę" fali ataków na irańską infrastrukturę w stolicy kraju, Teheranie. W nocy w mieście widać było wybuchy i pożary.

To one płacą najwyższą cenę. "Życie i zdrowie milionów zagrożone"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To one płacą najwyższą cenę. "Życie i zdrowie milionów zagrożone"

Karolina Bałuc

Wojska Izraela atakują również inne cele w Iranie. Kilka osób zginęło w czwartek wieczorem we wspólnym ataku rakietowym sił USA i Izraela na miasto Sziraz na południu kraju - poinformowała oficjalna agencja prasowa IRNA, cytowana przez AFP. Według państwowych mediów uderzenie nastąpiło w miejscu publicznym w jednej z dzielnic mieszkalnych.

Zaznaczono, że na miejscu wciąż trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze oraz usuwanie gruzów.

Źródło: Google Maps

Panika w Bejrucie. "Hezbollah sam jest sobie winien"

W tym tygodniu Izrael otworzył drugi front działań, w Libanie, gdzie celem jest wspierana przez Iran organizacja terrorystyczna Hezbollah. Armia izraelska wkroczyła do Libanu i naciera w kierunku stolicy tego kraju, Bejrutu.

W nocy IDF podało, że rozpoczęto bombardowanie południowych części miasta. "Izraelskie Siły Powietrzne przeprowadziły 26 nalotów na dzielnicę Dahieh w Bejrucie, gdzie celem była infrastruktura Hezbollahu" - czytamy w oświadczeniu na X.

Żołnierze wkroczyli do Libanu. "Ukierunkowane ataki"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Żołnierze wkroczyli do Libanu. "Ukierunkowane ataki"

Na nagraniach widać wybuchy i dym unoszący się nad Bejrutem.

Wcześniej wydano do mieszkańców Bejrutu polecenie ewakuacji. Jak podał CNN, wywołało to w czwartek wieczorem sceny chaosu i paniki, gdy dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy mieszkańców zablokowały drogi, próbując uciec. Ucieczka była jednak utrudniona przez zablokowane ulice i trudności związane z ewakuacją osób starszych i unieruchomionych. Wybuchy rozpoczęły się w południowym Bejrucie po zapadnięciu zmroku i trwały aż do świtu.

W opublikowanym na X oświadczeniu, wojska Izraela skomentowały ataki na Liban: "Hezbollah sam jest sobie winien. Nie groźcie naszemu narodowi".

Libańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w wyniku izraelskich ataków w tym tygodniu zginęły 123 osoby, a 683 zostały ranne. Nie jest jasne, ile z tych osób to cywile.

Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz/ft

Źródło: tvn24.pl, Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

IzraelIranLibanBliski WschódUSA
