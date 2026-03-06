Izrael atakuje na dwóch frontach

Flashes explosions light up Beirut

Trwa siódmy dzień wojny między Izraelem i USA a Iranem. Wydarzenia relacjonujemy na bieżąco w tvn24.pl

W nocy z czwartku na piątek Izrael przeprowadził kolejną serię ataków na Iran.

Tel Awiw poinformował o "zakrojonej na szeroką skalę" fali ataków na irańską infrastrukturę w stolicy kraju, Teheranie. W nocy w mieście widać było wybuchy i pożary.

Wojska Izraela atakują również inne cele w Iranie. Kilka osób zginęło w czwartek wieczorem we wspólnym ataku rakietowym sił USA i Izraela na miasto Sziraz na południu kraju - poinformowała oficjalna agencja prasowa IRNA, cytowana przez AFP. Według państwowych mediów uderzenie nastąpiło w miejscu publicznym w jednej z dzielnic mieszkalnych.

Zaznaczono, że na miejscu wciąż trwają operacje poszukiwawczo-ratownicze oraz usuwanie gruzów.

Panika w Bejrucie. "Hezbollah sam jest sobie winien"

W tym tygodniu Izrael otworzył drugi front działań, w Libanie, gdzie celem jest wspierana przez Iran organizacja terrorystyczna Hezbollah. Armia izraelska wkroczyła do Libanu i naciera w kierunku stolicy tego kraju, Bejrutu.

W nocy IDF podało, że rozpoczęto bombardowanie południowych części miasta. "Izraelskie Siły Powietrzne przeprowadziły 26 nalotów na dzielnicę Dahieh w Bejrucie, gdzie celem była infrastruktura Hezbollahu" - czytamy w oświadczeniu na X.

Na nagraniach widać wybuchy i dym unoszący się nad Bejrutem.

Wcześniej wydano do mieszkańców Bejrutu polecenie ewakuacji. Jak podał CNN, wywołało to w czwartek wieczorem sceny chaosu i paniki, gdy dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy mieszkańców zablokowały drogi, próbując uciec. Ucieczka była jednak utrudniona przez zablokowane ulice i trudności związane z ewakuacją osób starszych i unieruchomionych. Wybuchy rozpoczęły się w południowym Bejrucie po zapadnięciu zmroku i trwały aż do świtu.

W opublikowanym na X oświadczeniu, wojska Izraela skomentowały ataki na Liban: "Hezbollah sam jest sobie winien. Nie groźcie naszemu narodowi".

Hezbollah brought this on itself.



Libańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w wyniku izraelskich ataków w tym tygodniu zginęły 123 osoby, a 683 zostały ranne. Nie jest jasne, ile z tych osób to cywile.

