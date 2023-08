Atak w centrum Tel Awiwu. Postrzelony mężczyzna w krytycznym stanie

czytaj dalej

Kreml pokazuje, że jest gotowy do ostrzeliwania celów położonych w pobliżu państw NATO - ocenił w piątek brytyjski resort obrony, odnosząc się do ataków Rosjan na ukraińskie obiekty portowe nad Dunajem, które znajdują się zaledwie 200 metrów od granicy z Rumunią. Według ministerstwa jest prawdopodobne, że ostrzały to "próba zmuszenia społeczności międzynarodowej, by odstąpiła od korzystania z tamtejszych portów".