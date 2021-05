W Jerozolimie zawyły syreny. Hamas wystrzelił rakiety

Hamas: to jest komunikat, który wróg musi dobrze zrozumieć

Hamas w oświadczeniu cytowanym przez Reutera przekazał, że atak to odpowiedź na starcia Palestyńczyków z izraelską policją przed meczetem al-Aksa, w których obrażenia odniosło ponad 300 osób.

Rzecznik wojskowego skrzydła Hamasu, Abu Obeida, przekazał, że atak rakietowy był odpowiedzią na to, co nazwał, izraelskimi "przestępstwami i przemocą" w Jerozolimie. - To jest komunikat, który wróg musi dobrze zrozumieć – oświadczył.