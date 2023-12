Izraelska armia: zniszczyliśmy sieć tuneli Hamasu, gdzie mieściły się biura i kryjówki najważniejszych dowódców

Zniszczyliśmy ważną sieć tuneli pod Placem Palestyny w mieście Gaza – informuje izraelska armia. Z kolei ONZ w swoim raporcie informuje, że ponad 570 tys. osób w Strefie Gazy głoduje, gdyż od wybuchu wojny między Hamasem i Izraelem do półenklawy nie jest dostarczana wystarczająca ilość pożywienia.

Armia Izraela ogłosiła, że zniszczyła ważną sieć tuneli pod Placem Palestyny w mieście Gaza - podał w czwartek Times of Israel. Portal przypomina, że we wtorek Siły Obronne Izraela pokazały dziennikarzom plac i wejścia do tuneli. Armia sprawdziła wnętrza tuneli i pozyskała w ten sposób informacje wywiadowcze.