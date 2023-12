Izraelski dowódca mówi o rozpadzie Hamasu. Armia pokazuje nagranie intensywnych walk

Tego samego dnia szef izraelskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego ocenił w wywiadzie dla lokalnej telewizji Channel 12, że w wojnie przeciwko Hamasowi w Strefie Gazy zginęło ponad 7 tys. palestyńskich bojowników. - To minimalne szacunki. Może być więcej, ponieważ nie wiemy wszystkiego o miejscach, które się zawaliły, tunelach itp. Ale to ostrożne szacunki – podkreślił Hanegbi.

Ile potrwa konflikt w Strefie Gazy? Netanjahu o "wojnie sprawiedliwej"

- Amerykanie nie wyznaczyli żadnego terminu zakończenia operacji w Strefie Gazy – powiedział Hanegbi zapytany o to, jak długo potrwa wojna z Hamasem. Jego zdaniem, czas potrzebny do osiągnięcie celów wojny w Strefie Gazy "nie może być mierzony w tygodniach (…) i nie jestem pewien, czy może być mierzony w miesiącach".

Cytowany przez portal Times of Izrael Hanegbi uważa, iż przywódca Hamasu Jahja Sinwar będzie chciał, by jego organizacja walczyła do końca. - Ale jeśli go zabijemy, a taki jest plan, możliwe jest, że przywództwo, które go zastąpi, zrozumie, że aby uniknąć jego losu, będzie musiało opuścić Gazę, pokonane - dodał szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego.