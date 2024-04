"Nie wybaczę tego przez resztę mojego życia". Protesty w Izraelu

Według organizatorów akcji 100 tysięcy osób demonstrowało w sobotę w Tel Awiwie w półrocze wojny z Hamasem. Antyrządowe manifestacje odbyły się także w innych miastach. Jedna z uczestniczek oznajmiła, że nigdy nie wybaczy rządowi jego błędów, które doprowadziły do ataku 7 października 2023 roku.

Antyrządowe manifestacje odbyły się w całym kraju, a największe w Tel Awiwie, Hajfie, Cezarei, Herclii, Kefar Sawie, Ra’anannie i Pardes Channa-Karkur - podał portal Times of Israel.

W Tel Awiwie demonstranci, którzy domagali się przyspieszonych wyborów, dołączyli do marszu na rzecz uwolnienia zakładników. Również w Jerozolimie protestujący, zebrani przed oficjalną rezydencją premiera Benjamina Netanjahu, żądali uwolnienia zakładników dzięki porozumieniom, a nie poprzez walkę.

W Cezarei po marszu antyrządowym tłum naparł na ogrodzenie ustawione przez policję wokół prywatnej rezydencji premiera; co najmniej jedna osoba została zatrzymana.

Na demonstracji w Hajfie wystąpił generał Ami Ajalon były szef Szin Bet, służby wywiadu wewnętrznego i kontrwywiadu i były dowódca marynarki wojennej Izraela, który powiedział, że należy rozpocząć rozmowy pokojowe z Palestyńczykami, moderowane przez Arabię Saudyjską. - To nie oznaczałoby poddania się. To jest jedyny sposób na zachowanie żydowskiego, demokratycznego Izraela - oznajmił.

Netanjahu "popełnił katastrofalny błąd, nie decydując się na debatę o tym, co zrobić później (po zakończeniu wojny z Hamasem - red.) (...). Bez dyplomatycznego celu, będzie to walka bez końca i daremna" - oświadczył Ajalon.

W Tel Awiwie demonstracja rozpoczęła się minutą ciszy upamiętniającą żołnierzy, którzy polegli w tej wojnie - relacjonował portal Times of Izrael.

Potem jako pierwsza głos zabrała Anat Gilor, założycielka Kibucu Holit na pustyni Negew, który został zaatakowany przez terrorystów 7 października. - Zabrano mi moje bezpieczeństwo, moje zaufanie. (...) Wszystko, co uznawałam za oczywiste. I nikt nie przyszedł do mnie, by przeprosić - powiedziała. - Nie wybaczę (rządowi) przez resztę mojego życia - dodała.