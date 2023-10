Blinken do Netanjahu. "Jesteśmy z wami, nigdzie nie odchodzimy"

Sytuacja w regionie

Wcześniej, pytany, czy będzie starał się przekonać Izrael do powściągliwości w działaniach zbrojnych, Blinken stwierdził, że Izrael przestrzega prawa międzynarodowego i stara się unikać ofiar wśród ludności cywilnej. - Wiemy, że Izrael podejmie wszelkie możliwe środki ostrożności, tak jak my byśmy to zrobili, i to właśnie odróżnia nas od Hamasu i grup terrorystycznych, które angażują się w najbardziej haniebne działania - powiedział Blinken, cytowany przez agencję Reutera.