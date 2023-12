Alarmy przeciwrakietowe na północy Izraela. Ponad setka zakładników wciąż w rękach Hamasu

Izraelska armia poinformowała w piątek po południu, że w kilku miastach na północy kraju zawyły syreny, które informowały mieszkańców o konieczności udania się do schronów. Jak informuje agencja Reutera, wojsko nie sprecyzowało komunikatu, co jest przyczyną ogłoszenia alarmu. Syreny zawyły na terenach na pograniczu izraelsko-libańskim zaledwie kilka godzin po zakończonym tygodniowym rozejmie pomiędzy Izraelem a Hamasem.

Kancelaria Netanjahu: Hamas nadal więzi 137 osób

Wcześniej kancelaria premiera Benjamina Netanjahu opublikowała komunikat, w którym wyrażone zostało przekonanie, że Hamas nadal więzi 137 osób, porwanych w ataku z 7 października. CNN, powołując się na to oświadczenie, precyzuje, że 126 zakładników to obywatele Izraela. Wśród 11 pozostałych osób znajduje się - ośmiu obywateli Tajlandii, obywatel Nepalu, obywatel Tanzanii oraz osoba z podwójnym francuskim i meksykańskim obywatelstwem.

Wznowienie działań zbrojnych

Armia izraelska poinformowała w piątek, że wznowiła działania zbrojne w Strefie Gazy, ponieważ Hamas naruszył rozejm, wystrzelił rakiety w kierunku Izraela i nie przedstawił do godz. 7. rano czasu lokalnego (godz. 6. w Polsce) listy zakładników, którzy mieliby być zwolnieni w piątek. Zakładnicy, uprowadzeni do Strefy Gazy podczas ataku Hamasu na Izrael z 7 października, byli podczas rozejmu uwalniani w zamian za więźniów palestyńskich, których Izrael wypuszczał z więzień. Na wolność wyszło podczas rozejmu 240 więźniów. Jak zwraca uwagę BBC, rozejm przewidywał oswobodzenie - przez obie strony - wyłącznie kobiet, dzieci i nastolatków. Większość spośród 137 osób, które wciąż są jeńcami Hamasu, to mężczyźni i wojskowi izraelscy. Zdaniem BBC wskazuje to, że Hamas nie będzie chciał uwolnić ich na tych samych warunkach, jakie przewidywał pierwszy rozejm.