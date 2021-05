Alarm w Tel Awiwie. "Miasto znowu jest pod ostrzałem"

Izraelskie Siły Zbrojne (IDF) podały w środę nad ranem, że w nocy w odwetowym ataku rakietowym zabito dwóch wysokich rangą przywódców radykalnego Hamasu. Zbrojne skrzydło palestyńskiej organizacji zakomunikowało wcześniej, że "wystrzeliwuje 110 rakiet w kierunku metropolii Tel Awiw" i "100 rakiet" w kierunku miasta Beer Szewa. Izraelska armia informowała w nocy o kolejnych rakietach wystrzelonych ze Stefy Gazy w kierunku Izraela. W Tel Awiwie, Aszkelonie i Beer Szewie znów wyły syreny alarmowe, a mieszkańcy zostali skierowani do schronów.

"We wspólnej operacji sił IDF i służb bezpieczeństwa Shin Bet około dwie godziny temu wyeliminowaliśmy kluczowych agentów z wojskowego systemu wywiadowczego Hamasu" - napisano w oświadczeniu Izraelskich Sił Zbrojnych, wydanym około godziny 4 nad ranem czasu polskiego.

Jak sprecyzowano, chodzi o Hassana Kaogi, przywódcę departamentu wywiadu wojskowego Hamasu oraz jego zastępcę Waila Issa. Ten ostatni to - jak podano - brat Marwana Issy, zastępcy dowódcy wojskowego skrzydła organizacji.

"W odpowiedzi na setki rakiet wystrzelonych w ciągu ostatnich 24 godzin, IDF uderzyły w szereg ważnych celów i agentów terrorystycznych w całej Gazie" - przekazało godzinę wcześniej na Twitterze izraelskie wojsko. Jak podkreślono we wpisie, to największa tego typu operacja od 2014 roku. "Obecnie uderzamy w kolejne cele terrorystów w Gazie" - dodano.

"Miasto znowu jest pod ostrzałem"

W Tel Awiwie ogłoszono w środę w nocy alarm przeciwrakietowy. "Miasto znowu jest pod ostrzałem, mieszkańcy zostali obudzeni i skierowani do schronów" - ogłosiła izraelska armia.

Według izraelskiej armii od poniedziałku ze Strefy Gazy wystrzelono na Izrael ponad 800 rakiet, natomiast izraelskie samoloty zaatakowały około 500 celów w palestyńskiej enklawie, m.in. centra wywiadowcze i stanowiska wyrzutni rakiet. W Strefie Gazy zginęło 35 osób, a w Izraelu - trzy. We wtorek późnym wieczorem zawalił się w Strefie Gazy 12-piętrowy budynek mieszkalny, który został trafiony izraelską rakietą.

Co najmniej sześć osób zostało rannych w wyniku rakietowego ataku na miasto Holon znajdujące się na południe od Tel Awiwu. Według izraelskich władz rakiety wystrzelone ze Strefy Gazy atakują wiele miast i miasteczek w środkowym Izraelu. Według policji rakiety spadły poza Tel Awiwem na miasta Rishon Lezion i Ramat Gan, a także Sdot i arabskie miasto Taibe. Według mediów w Lod zginęły kobieta i dziecko, a w miejscowości Jehud, także na przedmieściach Tel Awiwu, rakieta trafiła w dom. We wtorek wieczorem władze Izraela potwierdziły śmierć trzech osób w wyniku ostrzału rakietowego - dziesiątki zostały ranne.

Do eskalacji konfliktu doszło po najdramatyczniejszych dotąd starciach między Palestyńczykami i izraelską policją na terenie Wzgórza Świątynnego i meczetu Al-Aksa w Jerozolimie. Starcia we Wschodniej Jerozolimie wybuchły w poniedziałek rano na placu przed meczetem na Wzgórzu Świątynnym; zebrani tam Palestyńczycy rzucali w funkcjonariuszy kamieniami, zaś policja odpowiadała granatami hukowymi, gumowymi kulami i gazem łzawiącym. Walki przeniosły się także do środka meczetu, gdzie według agencji AP wybuchły dziesiątki granatów hukowych i stłoczonych było kilkaset osób.