Izraelscy piloci nie stawią się na szkolenia w ramach protestu przeciw reformie sądownictwa

Izraelscy piloci i wojskowi lekarze w ramach protestu przeciw reformie sądownictwa ogłosili, że nie stawią się na szkolenia. Żołnierze i oficerowie przyznali, że skłoniło ich do tego wystąpienie premiera Benjamina Netanjahu.

Blisko 200 pilotów izraelskich sił powietrznych ogłosiło w piątek, że nie stawią się przez dwa tygodnie na szkolenia w ramach protestu przeciw forsowanej przez rząd reformie sądownictwa, a w razie konieczności przedłużą tę akcję - pisze portal Times of Israel. Również około 100 wojskowych lekarzy rezerwistów wystosowało w piątek list, w którym poinformowało, że nie będą brali udziału w ćwiczeniach, mimo iż grozi za to grzywna. Ze względu na protest przeciw zmianom w sądownictwie uważają, że warto tę cenę zapłacić.

Netanjahu nie rezygnuje z kontrowersyjnej reformy

Jak dotąd setki izraelskich rezerwistów dołączyło do fali protestów, która ogarnęła cały kraj. Żołnierze i oficerowie, którzy zdecydowali się na to w piątek, ogłosili, że skłoniło ich do tego wystąpienie premiera Benjamina Netanjahu w czwartek wieczorem.