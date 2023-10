Zdjęcie Noyi udostępniła J.K. Rowling. Ciała 12-latki i jej babci odnaleziono przy Strefie Gazy

Izraelskie media poinformowały, że we wtorek nieopodal granicy Izraela ze Strefą Gazy odnaleziono ciała 12-letniej Noyi Dan i 80-letniej Carmeli Dan. Wiadomość tę potwierdzono również na oficjalnym koncie państwa Izrael na platformie X, prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Z przykrością informujemy, że wczoraj odnaleziono ciała Noyi i jej babci Carmeli. Dziękujemy wszystkim, którzy udostępniali jej historię, by pomóc w sprowadzeniu jej do domu. Mamy złamane serce" - napisano.

12-latka była fanką Harry'ego Pottera

Wnuczka i babcia prawdopodobnie zostały porwane jako zakładniczki 7 października z kibucu Nir Oz, gdzie mieszkały. W niedzielę na koncie Izraela na X pojawiło się zdjęcie dziewczynki z informacją, że ma ona autyzm oraz że została porwana z domu przez terrorystów z Hamasu i zabrana do Gazy. "Noya jest wrażliwa, uprzejma, zabawna i jest wielką fanką Harry'ego Pottera" - napisano. Zwrócono się też do J.K. Rowling, autorki serii książek o słynnym czarodzieju, o pomoc w nagłośnieniu sprawy. Odpowiedź pisarki przyszła już kolejnego dnia. "Porywanie dzieci jest podłe i całkowicie nieuzasadnione. Z oczywistych powodów to zdjęcie przemówiło do mnie. Oby Noya i wszyscy zakładnicy porwani przez Hamas wkrótce bezpiecznie wrócili do swoich rodzin" - odpowiedziała Rowling.