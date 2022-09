Rosjanie w Iziumie zamienili szkołę w bazę wojskową

- Przez pół roku uczniowie z Iziumu nie mieli wstępu do budynku. Szkoła była zamknięta, a dzieci nie miały się gdzie uczyć. W zeszytach, które walają się na korytarzach szkoły, ostatnie daty zapisanych lekcji, to daty styczniowe bądź lutowe - mówił Szot.

11 września do miasta wkroczyli ukraińscy żołnierze, a siły rosyjskie wycofały się z tego regionu pod naporem ukraińskiej ofensywy. Choć życie z Iziumie bardzo powoli wraca do normy - zaznaczył reporter TVN24 - to w mieście nadal nie ma dostępu do podstawowych usług jak prąd, woda, ochrona zdrowia czy edukacja. - Gdyby nie wolontariusze, którzy przywożą żywność, to mieszkańcy tego miasta nie mieliby co jeść - dodał.