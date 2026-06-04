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Wojna w Iranie
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Świat

Izba Reprezentantów USA przegłosowała uchwałę w sprawie wycofania wojsk z Iranu

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Izba Reprezentantów
Przebieg negocjacji pokojowych pomiędzy USA a Iranem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wikipedia | Lawrence Jackson
Izba Reprezentantów przegłosowała uchwałę nakazującą prezydentowi wycofanie wojsk USA z Iranu. To dlatego, że konflikt prowadzony jest bez wymaganej zgody Kongresu.

Za rezolucją nakazującą prezydentowi "wycofać Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych z działań wojennych przeciwko Islamskiej Republice Iranu" - poza tymi potrzebnymi do samoobrony - zagłosowało 215 kongresmenów, w tym wszyscy demokraci oraz czworo polityków partii rządzącej, zaś przeciwko było 208.

Dokument zakazuje dalszych działań zbrojnych przeciwko Iranowi bez autoryzacji Kongresu. W praktyce jednak głosowanie ma znaczenie tylko symboliczne, by rezolucja była wiążąca potrzebne jest przegłosowanie przez Senat oraz podpis prezydenta Trumpa. Biały Dom uznaje ponadto uchwałę War Powers Resolution z 1973 roku - na której opiera się obecna uchwała - za niekonstytucyjną.

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Mimo to, jest to pierwsza z czterech dotychczasowych prób Kongresu, by powściągnąć działania Trumpa, która zakończyła się sukcesem w głosowaniu. W maju w Senacie większość poparła podobny tekst uchwały we wstępnym głosowaniu proceduralnym, lecz był to między innymi efekt nieobecności części republikańskich senatorów.

Do prowadzenia wojny potrzebna zgoda Kongresu

"Dzisiejsze przyjęcie tej uchwały oznacza znaczący punkt zwrotny: coraz więcej republikanów słucha swoich wyborców, którzy nie chcą kolejnej wojny bez końca na Bliskim Wschodzie. Teraz Senat musi zająć się tą sprawą i jasno dać prezydentowi do zrozumienia, że już wystarczy. Jeśli sam nie posprząta po sobie bałaganu, zrobi to Kongres" - oznajmił w oświadczeniu wiceszef komisji spraw zagranicznych, demokrata Gregory Meeks, jeden z inicjatorów rezolucji.

Według aktu z 1973 r., prezydent musi po 60 dniach konfliktu zwrócić się do Kongresu o wyraźną zgodę na prowadzenie dalszych działań wojennych. Limit ten minął miesiąc temu, lecz według Białego Domu zawarte zawieszenie broni z Iranem oznacza, że wojna została zakończona przed tą datą graniczną.

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Marco Rubio o inicjatywie Kongresu i negocjacjach z Iranem

Pytany w środę o sprawę sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że inicjatywa Kongresu uderzy w pozycję negocjacyjną USA w rozmowach z Iranem.

- Oni myślą, że jeśli ta ustawa przejdzie, prezydent nie będzie mógł się za nich wziąć, więc straci wszelkie środki nacisku - powiedział podczas środowego wysłuchania w Izbie Reprezentantów.

Wojna USA i Izraela z Iranem rozpoczęła się 28 lutego. Od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, który był kilka razy przedłużany.

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Źródło: PAP
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Tagi:
USAIzba ReprezentantówIranKonflikt na Bliskim WschodzieDonald TrumpKongres USAMarco Rubio
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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