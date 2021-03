"Komisja Europejska uważa, że Polska narusza prawo Unii". Zapowiada "szybkie i zdecydowane działania"

Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand był pytany w poniedziałek na konferencji w Brukseli o reakcję na listy wysłane do szefowej KE Ursuli von der Leyen, m.in. przez liderów frakcji w Parlamencie Europejskim , wzywające do podjęcia działań w sprawie polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, nieuznawanej przez SN, kwestionowanej przez wielu prawników i konstytucjonalistów.

"Komisja uważa, że Polska narusza prawo Unii Europejskiej"

Rzecznik KE: można oczekiwać, że Komisja podejmie szybkie i zdecydowane działania

- W związku z tym 27 stycznia Komisja Europejska skierowała do Polski dodatkową, uzasadnioną opinię w sprawie dalszego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. Polska miała miesiąc na podjęcie niezbędnych działań w celu przestrzegania prawa Unii Europejskiej - przypomniał.

Nawiązał do procedury, która rozpoczęła się wszczęciem przez Komisję 3 grudnia ubiegłego roku postępowania wobec Polski. Uznano wówczas, że Izba Dyscyplinarna w dalszym ciągu podejmuje decyzje w sprawach mających wpływ na sędziów w Polsce. 27 stycznia KE przeszła do drugiego etapu procedury naruszeniowej i dała Polsce miesiąc na odpowiedź. Wiceszefowa KE Dubravka Suica zastrzegła wówczas, że jeśli Polska nie podejmie niezbędnych działań zgodnie z unijnym prawem, KE może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.