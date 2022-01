Komisja Europejska wzywa Polskę do zapłaty kary za Izbę Dyscyplinarną

Pismo zostało wysłane w środę wieczorem. Termin do zapłaty to 45 dni od dnia doręczenia. Kara obejmuje okres od 3 listopada do 10 stycznia, zatem na rachunku widnieje kwota 69 milionów euro (milion euro za każdy dzień) - przekazał korespondent TVN24 Maciej Sokołowski. Komisja czeka na wpłatę. W innym wypadku środki te zostaną potrącone z funduszy dla Polski.

Spór o Izbę Dyscyplinarną

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 4 lipca 2021 roku zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach między innymi uchylania immunitetów sędziowskich. Po niespełna dwóch miesiącach, 7 września, Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych. KE podała wówczas, że uważa, że Polska nie podjęła wszystkich środków niezbędnych do pełnego wykonania nakazu Trybunału.