Wyniku testu nie ma, ale trafił do izolatki. "Nikt nie ma do niego dostępu"

Iwan Safronow, były dziennikarz i doradca korporacji Roskosmos, który przebywa w areszcie z powodu oskarżeń o zdradę stanu, trafił do izolatki. Powodem są podejrzenia, że został zakażony koronawirusem.

- Przyszliśmy dziś wieczorem, by porozmawiać z Iwanem. Powiedziano nam, że, niestety, nie można go odwiedzać i w ogóle nikt nie ma do niego dostępu - cytuje wypowiedź Merkaczewej dziennik "Kommiersant". - Iwan znajduje się w specjalnym skrzydle oddziału izolacyjnego. Tam podjęto jakieś bezprecedensowe środki, chociaż nadal nie ma potwierdzonej diagnozy [zakażenia koronawirusem - red.]. Z jakiegoś powodu uważają jednak, że istnieje ryzyko infekcji - przekazała.