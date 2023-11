Ivanka Trump zeznawała w sądzie. Odcinała się od obliczeń finansowych ojca

Gdy w 2011 roku Donald Trump próbował kupić pole golfowe na Florydzie, zdaniem prokuratora generalnego, miał zawyżyć wartość swojego majątku, by zyskać dostęp do tańszego kredytu – wynika z dowodów przedstawionych w środę w sądzie. Córka byłego prezydenta USA zeznając w tej sprawie powiedziała, że nie pamięta szczegółów. – Było wiele e-maili, wiele rozmów – stwierdziła Ivanka Trump.

Ivanka Trump w drodze do sądu

Ivanka Trump w drodze do sądu EPA/JUSTIN LANE

Córka Trumpa bez zarzutów

Przesłuchanie Ivanki zakończyło się po południu. Prawnik Trumpa, Christopher Kise, powiedział, że w czwartek zwróci się do sędziego o rozstrzygnięcie sprawy na korzyść obrony, choć jest to mało prawdopodobne.

W przeciwieństwie do swojego rodzeństwa i ojca Ivanka Trump nie jest oskarżoną w sprawie. Dołączyła do ojca podczas jego kadencji w Białym Domu w latach 2017–2021, pozostawiając w tym czasie kierownictwo firmy swoim braciom.

Nowojorska prokurator generalna Letitia James przekonuje jednak, że mimo to odniosła korzyść na fałszywych sprawozdaniach finansowych firmy. - Wzbogaciła się. Nie może zdystansować się od tego faktu – powiedziała po złożeniu przez zeznań przez córkę byłego prezydenta USA .

Jako dyrektor naczelny Trump Organisation w latach 2011–2017 Ivanka stwierdziła, że skupiła się na przebudowie pola golfowego Doral na Florydzie i nieruchomości Old Post Office w Waszyngtonie.

"Było wiele e-maili, wiele rozmów"

Jeden z wcześniejszych projektów warunków kredytu zaproponowanych przez bank wymagał od Trumpa utrzymania jeszcze większej wartości jego majątku netto w wysokości 3 miliardów dolarów. W e-mailu, który Solomon pokazał w sądzie, Ivanka Trump zaproponowała zmianę polegającą na obniżeniu wymogu dotyczącego majątku netto do 2 miliardów dolarów.

W odpowiedzi Ivanka Trump stwierdziła też, że ​​nie ma wiedzy, dlaczego apartament, został wyceniony w sprawozdaniu finansowym jej ojca na 20,8 miliona dolarów. To ponad 12 milionów dolarów więcej, niż kwota, za którą mogła go wykupić.

- Jak już mówiłam półtora roku temu, nie uczestniczyłam w sporządzaniu jego sprawozdania o sytuacji finansowej, więc nie mogę powiedzieć, co ono brało pod uwagę, a czego nie brało pod uwagę – odpowiedziała.

Jej zeznania w tej kwestii były spójne z zeznaniami jej braci na temat sprawozdań finansowych, którzy mówili, że przedstawili informacje wykorzystane do przygotowania tego sprawozdania, a w samym jego przygotowaniu nie brali udziału.

Ivanka Trump w sądzie była zrównoważona i uprzejma - zwraca uwagę Reuters. W tej kwestii jej przesłuchanie różniło się od pozostałych członków rodziny. Burzliwy przebieg miały przede wszystkim zeznania Donalda Trumpa. Były prezydent w swoich wypowiedział atakował zarówno sędziego, jak i stanową prokurator generalną. W pewnej chwili sędzia upomniał Chrisa Kise'a, jednego z prawników Trumpa, by "kontrolował swojego klienta". - Jeśli nie, ja to zrobię. Wyproszę go i wyciągnę wszelkie negatywne wnioski, jakie mogę - uprzedzał sędzia.