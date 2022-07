Z komunistycznej Czechosłowacji do nowojorskiej elity. Ivana Trump nie była tylko "żoną Donalda"

Poznali się na imprezie w nowojorskim klubie Maxwell’s Plum na początku 1976 roku. On był wówczas początkującym przedsiębiorcą, który dzięki pieniądzom ojca powoli rozwijał swoje imperium w branży nieruchomości. Ona przyjechała do Nowego Jorku, by wraz z innymi modelkami promować Igrzyska Olimpijskie w Montrealu. Według "New York Post" od razu wpadła mu w oko, miał podejść do niej i zaproponować, że pomoże jej znaleźć miejsce przy stoliku. Choć początkowo trzymała go na dystans, rok później wzięli ślub. Tak rozpoczął się trwający prawie 15 lat związek Donalda i Ivany Trumpów.